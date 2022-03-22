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Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны"

Зеленский объяснил, что может стать "точкой" для прекращения войны в Украине

сегодня, 12:46
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил роль НАТО и отдельных государств-членов Альянса в поиске возможных способов прекращения войны России против Украины. Также Зеленский указал, где "точка для окончания войны". Как сообщают "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал в интервью общественным вещателям.

Зеленский указал, где будет "точка для окончания войны"

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Они должны завтра (после прекращения огня – ред.) сказать, что Украину берут в НАТО или не берут. Ответ простой – нас не берут, потому что боятся России. Нам нужно успокоиться с этим. Есть другие страны НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности... Вот в этом нужно найти компромисс. Это будет точка для окончания войны", — отметил Зеленский во время интервью.

Как сообщил Зеленский, это будет нормальным компромиссом как для Украины и Запада, так и для России.

Как сообщали ранее "Комментарии", Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. Переговоры президентов Украины и России являются ключевыми для восстановления мира. Такая встреча может произойти в случае, если наработаны допустимые компромиссы для разговора тет-а-тет.

Также "Комментарии" писали, что Подоляк рассказал, как теперь мир будет давить на Кремль, требуя прекращения войны в Украине. Советник руководителя ОП напомнил о уже введенных против РФ санкциях и подчеркнул, что "все только начинается".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CFyAeJwNIeg&list=UUncq73xfx9sVA3Ht2uVRrCw
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