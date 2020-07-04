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Зеленский напомнил, что никто не может ничего требовать от Украины

Зеленский ответил на вопросы журналистов о предоставлении особого статуса Донбассу

сегодня, 18:41
Автор:

Павел Зинченко
Зеленский напомнил, что никто не может ничего требовать от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на международной арене никто не смеет ничего требовать от Украины. Глава государства подчеркнул, что это касается и требований принять закон об "особом статусе отдельных районов Донбасса". Об этом Зеленский заявил журналистам сегодня, сообщает информационный ресурс UNN.

Отвечая на вопрос представителей средств массовой информации, правда ли, что Россия требует от Украины представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля, президент Украины ответил: "Прежде всего, никто не вправе ничего требовать от Украины, мы независимая страна. Мне кажется, что здесь все должны поработать над риторикой. Тем более, что речь идет о международной риторике".

Следует напомнить, что Офис Президента Украины подготовил поправки к уже существующему законопроекту об "особом статусе отдельных районов Донбасса". Подчеркивается, что речь идет о поправках в уже существующий законопроект, а не о написании нового.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский отреагировал на скандал с изъятием приборов в военных частях следователями ГБР.


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