Зеленский тонко намекнул, о чем говорит пять сбитых российских самолетов за одну неделю

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский похвалил работу ПВО, которая за последние дни сбила пять российских "сушек", а также 30 "Шахедов" и несколько ракет в Рождественский вечер. Как передает портал "Комментарии", об этом президент написал у себя в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что увеличиваются возможности в укреплении нашего воздушного щита. Также становится больше возможностей в защите нашего дома от российских террористов.
Напомним, наши защитники 22 декабря уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.
В Рождественскую ночь Воздушные силы поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении, а также Су-30 в Черном море.
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