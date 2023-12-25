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Зеленский тонко намекнул, о чем говорит пять сбитых российских самолетов за одну неделю

Владимир Зеленский заявил, что минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский похвалил работу ПВО, которая за последние дни сбила пять российских "сушек", а также 30 "Шахедов" и несколько ракет в Рождественский вечер. Как передает портал "Комментарии", об этом президент написал у себя в Telegram.

Зеленский тонко намекнул, о чем говорит пять сбитых российских самолетов за одну неделю

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но и еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой на весь следующий год – настрой наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами – отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что увеличиваются возможности в укреплении нашего воздушного щита. Также становится больше возможностей в защите нашего дома от российских террористов.                                               

"Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", – высказался глава государства.

Напомним, наши защитники 22 декабря уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

В Рождественскую ночь Воздушные силы поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении, а также Су-30 в Черном море.

Читайте также на портале "Комментарии" — россиян ничему не научила Брянская история: в ВСУ раскрыли детали уничтожения вражеских Су-34.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне до сих пор не могут отойти от шока: в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что произошло на фронте.




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