Зеленский тонко намекнул, о чем говорит пять сбитых российских самолетов за одну неделю

Глава украинского государства Владимир Зеленский похвалил работу ПВО, которая за последние дни сбила пять российских "сушек", а также 30 "Шахедов" и несколько ракет в Рождественский вечер. Как передает портал "Комментарии", об этом президент написал у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но и еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильный настрой на весь следующий год – настрой наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами – отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что увеличиваются возможности в укреплении нашего воздушного щита. Также становится больше возможностей в защите нашего дома от российских террористов.

"Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", – высказался глава государства.

Напомним, наши защитники 22 декабря уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.

В Рождественскую ночь Воздушные силы поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении, а также Су-30 в Черном море.

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