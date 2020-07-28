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Зеленский создал администрацию в Луганской области

Военно-гражданская администрация появится в Лисичанске уже в ближашие месяцы

сегодня, 17:27
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский создал администрацию в Луганской области

В течение последних лет Луганская область пребывает в статусе Народной Республики. Президент Владимир Зеленский решил предпринять очередную меру, направленную на нормализации жизнедеятельности населения области, подписав соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Как сообщается в тексте указа, на территории города Лисичанск Луганской области в ближайшее время появится украинская военно-гражданская администрация. Так, указ  №293 вступил в действие уже со дня публикации на вышеупомянутом сайте – с 27 июля 2020 года.

Отметим, что военно-гражданская администрация представляет собой государственный орган, который имеет ограниченный срок деятельности. В данном случае ВГА расположены в пределах Донецкой и Луганской областей.

Эти государственные структуры подчиняются непосредственно Службе безопасности Украины. Их деятельность направлена на то, чтобы гарантировать выполнение законов, прописанных в Конституции Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, военно-гражданские администрации призваны обеспечивать должный уровень безопасности местных жителей, а также препятствовать разного рода диверсионным действиям и террористическим актам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, что на данные момент ведется обсуждение  с Нацбанком нового курса валюты.


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