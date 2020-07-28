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Кабмин не обсуждает с Нацбанком “доллар по 30”, - Шмыгаль

Шмыгаль говорит, что правительство и Национальный банк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности

сегодня, 16:00
Автор:

Елена Волкова
Кабмин не обсуждает с Нацбанком “доллар по 30”, - Шмыгаль

Кабинет министров и Национальный банк работают над сохранением как курсовой, так и ценовой стабильности в стране. Об этом во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе в Кременчуге Полтавской области сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос, обсуждается ли с Нацбанком курс доллара по 30 и оживление экономики за счет стимулирования инфляции, сообщает “Укринформ”.

"Такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются. Национальный банк проводит свою собственную монетарную политику... На сегодняшний день как правительство, так и Национальный банк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство интересует развитие промышленности и инвестиции в промышленность, "но это не предмет о дополнительной эмиссии средств, это не предмет того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен".

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 28 июля, вводит в оборот памятную монету "Древний город Дубно". Новая монета входит в серию "Древние города Украины".


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