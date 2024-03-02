Зеленский сообщил, в чем Сырский имеет от него полную свободу действий

Как рассказал президент, Главнокомандующий, который сейчас находится на Донбассе, имеет полную свободу действий по кадровым изменениям в армии, штабах или других структурах. При этом президент добавил, что все украинские командиры должны знать фронт и чувствовать реальные потребности.

Зеленский и Сырский

"Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей",

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Сырский вернется с фронта в начале следующей недели. В настоящее время он ожидает от него подробный доклад, а также предложения по "дальнейшим изменениям и нашим действиям".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на официальной странице Александра Сырского в Фейсбуке появилась информация, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов. Вероятно, после этого будут сделаны некоторые кадровые выводы.

Вместе с тем, сообщение с критикой командиров фактически разнес волонтер Роман Доник . По его словам, одно из базовых правил армейской штабной культуры предусматривает, что никогда нельзя критиковать, налагать взыскание или предписывать своим подчиненным в присутствии их подчиненных. Такие действия, подчеркнул эксперт, унижают офицеров, а также уничтожают авторитет командира и подрывают доверие к командному звену. Тем более, не принято перекладывать публично ответственность на своих подчиненных в присутствии их подчиненных. Однако, добавил Доник, гражданские пиарщики из Офиса президента не знают этих тонкостей.

Доник добавил, что офис президента "лепит" из Сырского селфи-персонажа и дискредитирует его перед военными.



