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Зеленский сообщил, в чем Сырский имеет от него полную свободу действий

Находящийся на фронте главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил полную свободу действий в вопросе перестановки или подбора кадров, об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский

сегодня, 20:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как рассказал президент, Главнокомандующий, который сейчас находится на Донбассе, имеет полную свободу действий по кадровым изменениям в армии, штабах или других структурах. При этом президент добавил, что все украинские командиры должны знать фронт и чувствовать реальные потребности.

Зеленский сообщил, в чем Сырский имеет от него полную свободу действий

Зеленский и Сырский

"Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей",
– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Сырский вернется с фронта в начале следующей недели. В настоящее время он ожидает от него подробный доклад, а также предложения по "дальнейшим изменениям и нашим действиям".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на официальной странице Александра Сырского в Фейсбуке появилась информация, что некоторые бригады не могут удержать оборону из-за недостаточной квалификации командиров и штабов. Вероятно, после этого будут сделаны некоторые кадровые выводы.

Вместе с тем, сообщение с критикой командиров фактически разнес волонтер Роман Доник . По его словам, одно из базовых правил армейской штабной культуры предусматривает, что никогда нельзя критиковать, налагать взыскание или предписывать своим подчиненным в присутствии их подчиненных. Такие действия, подчеркнул эксперт, унижают офицеров, а также уничтожают авторитет командира и подрывают доверие к командному звену. Тем более, не принято перекладывать публично ответственность на своих подчиненных в присутствии их подчиненных. Однако, добавил Доник, гражданские пиарщики из Офиса президента не знают этих тонкостей.

Доник добавил, что офис президента "лепит" из Сырского селфи-персонажа и дискредитирует его перед военными.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=321358890917950
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