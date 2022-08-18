Зеленский сообщил подробности встречи с Эрдоганом: что известно

18 августа во Львове прошла встреча президентов Украины и Турции. Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган обсудили важные вопросы, в том числе зерновое соглашение и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил украинский президент в Telegram .

"Весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны — визит президента Турции в Украину", — заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что во время встречи с президентом Турции, они обсудили ряд важных тем, в частности, усовершенствование зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, ядерный шантаж со стороны России, похищение россиянами зерна на временно оккупированных территориях, оборонное взаимодействие.

Также Владимир Зеленский выразил надежду, что расширение сотрудничества между Украиной и Турцией в будущем усилит обе стороны.

Напомним, что "Комментарии" информировали об угрозах РФ и встрече Зеленского, Эрдогана и Гутерриша. Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа в своем традиционном вечернем обращении заявил, что российская армия должна отойти от Запорожской АЭС и всех близлежащих районов, забрав свою военную технику со станции, без каких-либо условий и как можно скорее. Таким образом, предоставив возможность обеспечить надлежащий контроль за ЗАЭС со стороны МАГАТЭ. Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что сегодняшние переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша – это, прежде всего, переговоры о перспективе и формате "больших переговоров" России и Украины. Поэтому вопросы уже работающего "зернового соглашения" и применяемого РФ ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС увязываются как узловые моменты, способствующие или исключающие эти "великие переговоры".