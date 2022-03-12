Зеленский сообщил, как можно было предотвратить нападение России на Украину

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Полномасштабную войну на территории Украины можно было бы избежать. Для этого странам Запада нужно было ввести превентивные санкции против России. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с иностранными журналистами 12 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников
По словам Зеленского, решение Запада заморозить российские активы – правильный шаг. Однако его нужно было делать гораздо раньше.
Как сообщали ранее "Комментарии", украинской разведке стало известно как минимум о двух вариантах ядерного шантажа российскими оккупационными войсками. Главный разведчик страны отметил, что на сегодняшний день у Украины есть информация о том, что Кремлем рассматриваются два сценария ядерного шантажа. Какой из них будет отдан предпочтение, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации и тактики противника.
Также "Комментарии" писали, что российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных. По данным СБУ, российские оккупанты стреляют во всех без разбора. В СБУ сообщили, что сбор фактов военных преступлений России продолжается.
Читайте на портале "Комментарии": оккупанты обзванивают депутатов, готовят "референдум" по созданию "ХНР". Российские оккупационные войска готовятся провести очередной фейковый "референдум". На этот раз в Херсонской области, большую часть которой они контролируют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости