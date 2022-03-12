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Зеленский сообщил, как можно было предотвратить нападение России на Украину

Зеленский сделал заявление во время общения с иностранными СМИ

12 марта 2022, 22:52
Автор:

Карина Ожерельева
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Полномасштабную войну на территории Украины можно было бы избежать. Для этого странам Запада нужно было ввести превентивные санкции против России. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с иностранными журналистами 12 марта.

Зеленский сообщил, как можно было предотвратить нападение России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По словам Зеленского, решение Запада заморозить российские активы – правильный шаг. Однако его нужно было делать гораздо раньше.

"Если бы были введены превентивные санкции, мы считаем, что войны не было бы. Я не вижу, в чем была проблема ввести эти санкции до войны. Я не понимаю, как это плохо повлияло бы? Наверное, уже никогда этого и не пойму", – заявил Зеленский в ходе общения с иностранными СМИ.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинской разведке стало известно как минимум о двух вариантах ядерного шантажа российскими оккупационными войсками. Главный разведчик страны отметил, что на сегодняшний день у Украины есть информация о том, что Кремлем рассматриваются два сценария ядерного шантажа. Какой из них будет отдан предпочтение, пока сказать сложно. Все зависит от ситуации и тактики противника.

Также "Комментарии" писали, что российским оккупантам дали команду стрелять в Харькове в гражданских людей: СБУ перехватила разговоры военных. По данным СБУ, российские оккупанты стреляют во всех без разбора. В СБУ сообщили, что сбор фактов военных преступлений России продолжается.

Читайте на портале "Комментарии": оккупанты обзванивают депутатов, готовят "референдум" по созданию "ХНР". Российские оккупационные войска готовятся провести очередной фейковый "референдум". На этот раз в Херсонской области, большую часть которой они контролируют.


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Источник: https://t.me/OP_UA
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