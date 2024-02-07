Зеленский собрался в Германию: СМИ назвали цель визита

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский во второй раз за полномасштабную войну с РФ собрался в Германию. Цель визита – Мюнхенская конференция по безопасности, но участие президента в мероприятии все еще окончательно не подтверждено, оно "под вопросом". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Tagesspiegel".
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Визит украинского президента возможен в период 16 по 18 февраля (именно в эти даты запланировано мероприятие).
В то же время председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойзген на 100% не подтвердил визит Зеленского. По его словам, организаторы мероприятия работают над тем, чтобы обеспечить визит лидера Украины.
Владимиру Зеленскому прислали приглашение, уточнил Хойзген.
Стоит отметить, последний раз лидер Украины Зеленский был в Германии не так давно. С необъявленным визитом он прибыли в Германию 14 декабря 2023 года. Тогда президент посетил один из центров координации помощи партнеров в войне – военную базу в Висбадене.
Читайте также на портале "Комментарии" — с 16 по 18 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности. Туда не пригласили ни Россию, ни Иран, которые сейчас, по сути, ломают сложившееся после Второй мировой войны мироустройство. Какие ожидания от данного мероприятия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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