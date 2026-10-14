Зеленский сделал заявление об отставке и выборах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить с должности во время войны. Он подчеркнул, что решение о возглавлении государства принадлежит исключительно украинскому народу, а не иностранным политикам. Также глава государства объяснил, почему считает проведение президентских выборов во время военного положения проблематичным. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Почему Зеленский не планирует уходить в отставку

По словам президента, он осознает ответственность за страну во время полномасштабной войны и не намерен уходить с политического давления.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Эта война – моя ответственность. Некоторые влиятельные люди хотят меня изменить, потому что я никогда не приму мнение о том, что украинская земля может быть русской", — сказал президент.

По мнению президента, даже в случае смены руководства государства следующий лидер должен продолжать защищать независимость Украины.

Что Зеленский сказал о требованиях Трампа по выборам

Отдельно глава государства прокомментировал призывы провести президентские выборы, в частности, позицию президента США Дональда Трампа. Зеленский напомнил, что очередные выборы должны пройти в 2024 году, однако полномасштабная война и военное положение создали серьезные препятствия для их проведения.

Кроме того, президент подчеркнул, что ни один иностранный политик не может определять, кто будет возглавлять Украину.

"Ни Трамп, ни Маск, никто в мире не может избрать президента Украины. Это может сделать только народ Украины. Если меня устранят, я уверен, что новый руководитель, мужчина или женщина будет защищать нашу страну, ведь это наш дом", — сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об измене со стороны США: что сказал о Трампе.