Зеленский сделал заявление об отставке и выборах в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить с должности во время войны. Он подчеркнул, что решение о возглавлении государства принадлежит исключительно украинскому народу, а не иностранным политикам. Также глава государства объяснил, почему считает проведение президентских выборов во время военного положения проблематичным. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По словам президента, он осознает ответственность за страну во время полномасштабной войны и не намерен уходить с политического давления.
По мнению президента, даже в случае смены руководства государства следующий лидер должен продолжать защищать независимость Украины.
Отдельно глава государства прокомментировал призывы провести президентские выборы, в частности, позицию президента США Дональда Трампа. Зеленский напомнил, что очередные выборы должны пройти в 2024 году, однако полномасштабная война и военное положение создали серьезные препятствия для их проведения.
Кроме того, президент подчеркнул, что ни один иностранный политик не может определять, кто будет возглавлять Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об измене со стороны США: что сказал о Трампе.