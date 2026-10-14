Зеленський зробив заяву про відставку та вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається залишати посаду під час війни. Він наголосив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, належить виключно українському народу, а не іноземним політикам. Також глава держави пояснив, чому вважає проведення президентських виборів під час воєнного стану проблематичним. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Чому Зеленський не планує йти у відставку

За словами президента, він усвідомлює відповідальність за країну під час повномасштабної війни й не має наміру залишати посаду через політичний тиск.

"Я не збираюся йти у відставку. Ця війна – моя відповідальність. Деякі впливові люди хочуть мене змінити, тому що я ніколи не прийму думку про те, що українська земля може бути російською", — сказав президент.

На думку президента, навіть у разі зміни керівництва держави наступний лідер має продовжувати захищати незалежність України.

Що Зеленський сказав про вимоги Трампа щодо виборів

Окремо глава держави прокоментував заклики провести президентські вибори, зокрема позицію президента США Дональда Трампа. Зеленський нагадав, що чергові вибори мали відбутися у 2024 році, однак повномасштабна війна та воєнний стан створили серйозні перешкоди для їх проведення.

Крім того, президент наголосив, що жоден іноземний політик не може визначати, хто очолюватиме Україну.

"Ні Трамп, ні Маск, ніхто у світі не може обрати президента України. Це може зробити лише народ України. Якщо мене усунуть, я впевнений, що новий керівник, чоловік чи жінка, захищатиме нашу країну, адже це наш дім", — сказав Зеленський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зраду з боку США: що сказав про Трампа.