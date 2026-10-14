Зеленський зробив заяву про відставку та вибори в Україні

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається залишати посаду під час війни. Він наголосив, що рішення про те, хто очолюватиме державу, належить виключно українському народу, а не іноземним політикам. Також глава держави пояснив, чому вважає проведення президентських виборів під час воєнного стану проблематичним. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
За словами президента, він усвідомлює відповідальність за країну під час повномасштабної війни й не має наміру залишати посаду через політичний тиск.
На думку президента, навіть у разі зміни керівництва держави наступний лідер має продовжувати захищати незалежність України.
Окремо глава держави прокоментував заклики провести президентські вибори, зокрема позицію президента США Дональда Трампа. Зеленський нагадав, що чергові вибори мали відбутися у 2024 році, однак повномасштабна війна та воєнний стан створили серйозні перешкоди для їх проведення.
Крім того, президент наголосив, що жоден іноземний політик не може визначати, хто очолюватиме Україну.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський заявив про зраду з боку США: що сказав про Трампа.