Зеленский сделал заявление об альтернативе Украине в ЕС и НАТО

Дискуссии о возможной альтернативе членства Украины в Европейском Союзе и НАТО беспочвенным, потому как такой альтернативы нет и быть не может. Как передает издание "Комментарии", такое заявление, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Сейчас ли время для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве", — отметил Владимир Зеленский.

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Глава государства отметил, что Украина уже интегрирована в европейские экономику, логистику и энергетику. Поэтому, как нет альтернативы Украине от освобождения от российских захватчиков, так и нет альтернативы от членства в НАТО и ЕС.

Владимир Зеленский добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что, когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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