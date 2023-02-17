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Зеленский сделал заявление об альтернативе Украине в ЕС и НАТО

Глава государства подчеркнул, что альтернативы освобождению нашей страны от российских захватчиков и членству в ЕС и НАТО нет

сегодня, 17:22 comments1131
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Автор:

Кравцев Сергей

Дискуссии о возможной альтернативе членства Украины в Европейском Союзе и НАТО беспочвенным, потому как такой альтернативы нет и быть не может. Как передает издание "Комментарии", такое заявление, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сделал заявление об альтернативе Украине в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Сейчас ли время для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве", — отметил Владимир Зеленский.


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Глава государства отметил, что Украина уже интегрирована в европейские экономику, логистику и энергетику. Поэтому, как нет альтернативы Украине от освобождения от российских захватчиков, так и нет альтернативы от членства в НАТО и ЕС.

Владимир Зеленский добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что, когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".                                                               

"Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8HC9OylHRp0
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