Зеленский сделал заявление о возможной отставке Резникова

23 августа президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо прокомментировал слухи о возможной отставке министра обороны Алексей Резникова.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Глава государства заявил, что будет комментировать отставку чиновников в Украине только после указов.

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"Я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы, если вы не против", – заявил Зеленский.

Известно, что увольнять министров в Украине должна Верховная Рада путем голосования нардепов.

Отметим, что информация об отставке главы оборонного ведомства ходит уже давно. Ведь в последнее время министерство, возглавляемое Алексеем Резником, попадало в скандалы с закупками продуктов и амуниции по завышенным ценам.

Недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Резникова уволят и назначат послом в Британии. Его кресло может занять руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении . Украинская армия продолжает свое контрнаступление сразу по нескольким направлениям. Защитники Украины продвигаются понемногу, однако направление правильное.

Президент отметил, что украинские военные не могут ускорить темп контрнаступления из-за огромных территорий, плотно засеянных минами, но при этом Украина все равно продолжает движение вперед.

Также "Комментарии" писали о том, о чем договорился Зеленский с премьером Финляндии . Приоритетными для Украины истребители F-16. В первую очередь из-за их количества, которое может обеспечить потребности украинских Воздушных сил. Однако, учитывая, что в Украине идет полномасштабная война, Киев будет готов получить любые типы самолетов.

