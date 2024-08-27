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Зеленский сделал сенсационное заявление о Татарове

Владимир Зеленский рассказал о советнике Офиса президента Олеге Татарове.

сегодня, 15:07
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советник Офиса президента Олег Татаров вместе с действующим руководителем СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев" в Киеве.

Зеленский сделал сенсационное заявление о Татарове

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал пресс-конференцию на форуме "Украина 2024. Независимость", где ответил на вопросы корреспондента издания "Украинская правда" о команде президента, в частности, об эффективности руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

"Что касается моей команды, сегодня моя команда, как президента, это все те люди, которые защищают наше государство: Вооруженные Силы, главком, министр обороны. Я считаю, что мы одна команда... Многие законы приняты. Есть разные вызовы, и в Раде, в правительстве и тому подобное. Но не замечать, что во время войны Украина столько всего сделала", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Андрей Ермак был одним из ключевых людей, руководивших Саммитом мира, тогда как Олег Татаров убивал чеченцев в Киеве.

"Саммит мира сам по себе не появился. Например, Андрей Ермак — один из основных тех людей, которые готовили формулу мира, Саммит мира. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили русские?" – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подтвердил переговоры России и Украины в Катаре.

Также "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обсудить идеи о мирном окончании войны. Однако по его словам, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах.




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