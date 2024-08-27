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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советник Офиса президента Олег Татаров вместе с действующим руководителем СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев" в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский дал пресс-конференцию на форуме "Украина 2024. Независимость", где ответил на вопросы корреспондента издания "Украинская правда" о команде президента, в частности, об эффективности руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.
Зеленский подчеркнул, что Андрей Ермак был одним из ключевых людей, руководивших Саммитом мира, тогда как Олег Татаров убивал чеченцев в Киеве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подтвердил переговоры России и Украины в Катаре.
Также "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обсудить идеи о мирном окончании войны. Однако по его словам, российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах.
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