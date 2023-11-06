Зеленский сделал предложение Трампу: как это касается мирного плана по Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с предложением к экс-главе Белого дома Дональду Трампу, который обещал в случае избрания президентом США завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа, приехать в Украину. Как передает портал "Комментарии", свое предложение украинский лидер озвучил в интервью "NBC" в программе "Meet the Press".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ведущая сама спросила Владимира Зеленского о том, чтобы он мог сказать одному из претендентов на президентский пост Дональду Трампу, который везде афиширует, что способен добиться прекращения войны в Украине за одни сутки.

Владимир Зеленский отметил, что он хотел бы пригласить Дональда Трампа посетить Украину. Его оппонент в президентской гонке, действующий президент США Джо Байден уже был в Украине, все видел своими глазами. Дональду Трампу тоже следовало бы приехать в Украину, чтобы разобраться в ситуации.

"Мне нужно будет не более 24 минут, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может что-то сделать с этой войной, обеспечить мир – из-за Путина. Если – всегда есть "если" – если он не пытается и не готов сдать нашу территорию этому ужасному человеку. Если он не собирается сдавать ее, сдавать нашу независимость – он ничего не сможет с этим сделать", – высказался президент Украины.

Также журналист уточнила, были ли у Зеленского какие-то контакты с Трампом после того, как тот перестал быть президентом. На это Зеленский ответил отрицательно. Именно поэтому, добавил глава украинского государства, он был бы рад видеть его сейчас в Украине. Ведь пока что, уточнил Зеленский, он не уверен в том, будет ли Трамп поддерживать Украину, в случае его избрания президентом США.

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