Зеленский сделал новое заявление о потерях в войне Украины и России

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Кравцев Сергей
Украина несёт потери в войне против России, но нужно признать, что там, где Вооруженные силы Украины теряют одного человека, российская армия теряет минимум пять человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью американскому телеканалу "NBC" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что в этой войне огромные потери несет не только Украина, но и Россия. Потери Украины есть не только в живой силе, но и в военной технике. Борьба идёт очень суровая и там, где Украина теряет одного человека, Россия теряет пять человек. Там, где Украина теряет один танк, россияне теряют пять танков.
При этом глава украинского государства признал, что Украине сложно сам-на-сам противостоять России без поддержки союзников и партнёров. Украина может не выстоять. Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, очень важна поддержка Европы и, прежде всего, США. Все должны понимать, что речь идет не только об отдельно взятом конфликте Украины с Россией. Идет война всего цивилизованного мира с Российской Федерацией, их военно-политическим режимом, их армией.
Владимир Зеленский подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что война закончится победой Украины, как бы сложно не было украинскому народу, но он должен выбить с оккупантов с украинской земли и сколько он может это делать, он будет продолжать бить агрессора.
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