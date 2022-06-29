Зеленский сделал новое заявление о потерях в войне Украины и России

Украина несёт потери в войне против России, но нужно признать, что там, где Вооруженные силы Украины теряют одного человека, российская армия теряет минимум пять человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью американскому телеканалу "NBC" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что в этой войне огромные потери несет не только Украина, но и Россия. Потери Украины есть не только в живой силе, но и в военной технике. Борьба идёт очень суровая и там, где Украина теряет одного человека, Россия теряет пять человек. Там, где Украина теряет один танк, россияне теряют пять танков.

"Нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно. Ибо опять-таки другие цифры, на один наш танк у них 10 танков, на одного нашего бойца — их 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", — заявил Владимир Зеленский.

При этом глава украинского государства признал, что Украине сложно сам-на-сам противостоять России без поддержки союзников и партнёров. Украина может не выстоять. Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, очень важна поддержка Европы и, прежде всего, США. Все должны понимать, что речь идет не только об отдельно взятом конфликте Украины с Россией. Идет война всего цивилизованного мира с Российской Федерацией, их военно-политическим режимом, их армией.

Владимир Зеленский подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что война закончится победой Украины, как бы сложно не было украинскому народу, но он должен выбить с оккупантов с украинской земли и сколько он может это делать, он будет продолжать бить агрессора.

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