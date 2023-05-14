Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным

Мировые лидеры не один час вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы предотвратить то, что есть сейчас, но он избрал катастрофу. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

"Мировые лидеры провели часы в разговорах с Путиным, чтобы отвлечь эту катастрофу. Но Путин избрал катастрофу. Он один. И сейчас все понимают то, что понимаем мы. Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. Он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить?", — сказал президент.

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По его словам, Путин, тот, кто принес смерть, стал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и Европу, "должен просить пощады. И тогда будет наш ответ — трибунал".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как долго протянет Путин и его режим — что приблизит его падение. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям итальянских СМИ во время официального визита в Италию подчеркнул, что действующий лидер государства-агрессора Владимир Путин своим пребыванием в должности президента и продолжением своей политики все больше изолирует РФ от цивилизованного мира. Сам Путин тем временем всячески пытается остановить бегство россиян из страны.

Политолог Дмитрий Воронков заявил, что перспектив у путинского режима нет, уверен он. Сам Путин, по словам эксперта, особенно после решения Международного уголовного суда выдать ордер на его арест, стал настолько токсичным, что любой последующий правитель РФ, скорее всего, будет пытаться отвлечься – и от него, и от его режима.





