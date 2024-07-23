Зеленский сделал новое заявление о Камале Гаррис: что сказал украинский президент

Украине важно, чтобы не уменьшалась динамика совместной работы с Соединенными Штатами Америки ради справедливого мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский отметил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак беседовал с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Гаррис.

"Именно на уровне вице-президентки Америка принимала участие в первом саммите мира, и важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира", — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что "все наши партнеры на всех уровнях знают и будут знать в дальнейшем, какие перспективы есть и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп обругал Гаррис двумя словами. В своем первом интервью после того, как президент Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп резко высказался в адрес вице-президента Камалы Гаррис, назвав его "жестокой и глупой".

Трамп также подчеркнул, что Гаррис является "плохой комбинацией" для руководства страной, особенно в преддверии выборов 5 ноября. По его словам, Камала Гаррис активно работает над тем, чтобы собрать вокруг себя поддержку демократов, что крайне важно для предстоящего голосования, где официально должны утвердить замену Байдена.

Также "Комментарии" писали о том, как изменились шансы на победу Трампа. После объявления Джо Байдена о снятии с президентских выборов, главной конкуренткой Дональда Трампа стала вице-президент Камала Гаррис. Ресурс Polymarket, предсказавший, что Байден не будет участвовать в выборах, подсчитал шансы на победу Трампа и Гаррис в президентской гонке.







