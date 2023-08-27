Зеленский сделал громкое заявление о "мощном сентябре для Украины": подробности

Украинский президент Владимир Зеленский убежден, что следующий сентябрь для нашей страны покажется мощным в каждом аспекте. Об этом глава государства сообщил в социальной сети.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

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"Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое – наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях", — пишет лидер страны

Второе направление работы, как утверждает Зеленский, — это гарантии безопасности для нашей страны. Он отмечает, что уже скоро – следующий раунд переговоров и присоединение новых государств "к общей архитектуре безопасности".

"Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир нуждается в большей силе для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его. Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной Саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира – неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышно Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию", — подчеркивает глава государства.

По словам Владимира Зеленского, недавно приняты новые санкции США в отношении физических и юридических лиц из РФ, которые были привлечены к незаконной депортации детей из Украины, проживавших на временно оккупированных территориях.

"Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинаковое осуждение всеми в мире. И я спасибо каждому государству, каждому лидеру и всем международным институтам, которые помогают нам в восстановлении справедливости. Объединенный мир сильнее агрессора. В сентябре единства будет еще больше", — завершил украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского прокомментировали предложения о мирных переговорах с Россией.