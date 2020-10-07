Зеленский с супругой пообщались с герцогами Кембриджскими (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Во время рабочего
визита в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского и его супруги
Елены Зеленской пара побывала Букингемском дворце, где встретилась с герцогами
Кембриджскими – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Фотографии появились
в Twitter королевских особ и украинского лидера.
Украинский
президент Владимир Зеленский отметил, что это была дружеская встреча, а Украина и
Великобритания имеют схожие взгляды во многих вопросах.
Добавим, что на
фото обе пары улыбаются и выглядят непринужденно.
Ранее сообщалось,
что президент
Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 7-8 октября с
официальным визитом посетят Великобританию. "Комментарии" вместе с
экспертами разбирались, чего
ожидать от этого визита.
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