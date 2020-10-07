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Главная Новости Политика президент Зеленский с супругой пообщались с герцогами Кембриджскими (ФОТО)
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Зеленский с супругой пообщались с герцогами Кембриджскими (ФОТО)

Президент Зеленский сообщил, что это была дружеская встреча

сегодня, 15:44
Автор:

Таисия Ерохина

Во время рабочего визита в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской пара побывала Букингемском дворце, где встретилась с герцогами Кембриджскими – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Фотографии появились в Twitter королевских особ и украинского лидера.

Зеленский с супругой пообщались с герцогами Кембриджскими (ФОТО)

"Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце", — говорится в сообщении.

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это была дружеская встреча, а Украина и Великобритания имеют схожие взгляды во многих вопросах.

"Надеемся на плодотворное сотрудничество и совместные успешные проекты!" — написал глава Украины.

Добавим, что на фото обе пары улыбаются и выглядят непринужденно.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 7-8 октября с официальным визитом посетят Великобританию. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, чего ожидать от этого визита.


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