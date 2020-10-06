Визит Владимира Зеленского в Великобританию: значение для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 7-8 октября с официальным визитом посетят Великобританию. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, чего ожидать от этого визита.



Визит Зеленского в Великобританию: важное партнерство

По мнению политолога и политического консультанта Владимира Фесенко, важен уже сам по себе факт официального визита президента Украины в такую страну как Великобритания. К тому же, в нынешней тяжелой ситуации в связи с пандемией коронавируса. Это является подтверждением близких, партнерских отношения, уверен эксперт.

"Имеет значение и то, что после выхода Великобритании из ЕС необходимо обновить договорную базу между ней и Украиной. И, судя по данным посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, будет подписано большое партнерское соглашение. Такой себе аналог Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС. Это очень серьезный документ, который касается правил торговли, фиксации партнерских отношений в разном ракурсе. Подписание такого рода документов проходит не часто, и это усиливает акцент визита", – уверен Владимир Фесенко.

Эксперт подчеркивает, что Великобритания – один из наших самых сильных и важных партнеров. Она активно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. Так что этот вопрос также будет в фокусе.

"Насколько известно, во время визита планируется подписание меморандума о строительстве в Украине по британской технологии и с британской помощью ракетных катеров. Это важно для нашей национальной безопасности", – отмечает Владимир Фесенко.

Визит Зеленского в Великобританию: знаковое событие

Визит президента Владимира Зеленского в Великобританию будет знаковым в дипломатичной истории его президентства, считает эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин.

"Это его 23 иностранный вояж. При этом следует подчеркнуть, что почти вся внешняя политика Зеленского сконцентрирована на странах Запада. Практически никакого внимания за полтора года президентства он не уделил странам Азии, Ближнего Востока и Африки, если не упомянуть Турцию и Израиль. Игнорировать такие страны как Китай, Индия, Египет, Марокко, Саудовская Аравия, Бразилия – это большая недоработка офиса президента", – уверен эксперт.

Комментируя грядущий визит в Великобританию, Александр Мишин отметил, что поездка Зеленского в Лондон подразумевает очень насыщенную программу. Так, запланированы встречи украинского лидера с премьер-министром Борисом Джонсоном, их Королевскими Высочествами Герцогом и Герцогиней Кембриджскими (принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон), Спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом, Лорд-мэром лондонского Сити – Уильямом Расселом. Президент посетит Лондонскую фондовую биржу и проведет встречу с британскими инвесторами.

"В ходе визита состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Оно заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit. Это очень увесистый документ, похожий на соглашение об Ассоциации с ЕС, это новая "Библия" украино-британских отношений, – подчеркивает Александр Мишин. – Он разрабатывался при участии сильных дипломатов, в том числе действующего посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко".

Посол сам признал, что "неудовлетворительным пока остается вопрос британских виз для украинских граждан". В Лондоне знают об этой проблеме, и вопрос будет дальше дорабатываться. Но ждать "безвиза" с Великобританией не следует, отмечает эксперт. В этой стране действуют отличные от других стран Европы подходы к въезду иностранцев.

"Также украинская делегация в Лондоне должна подписать ряд других документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержке двусторонних проектов. В общем, визит Владимира Зеленского в Лондон будет довольно продуктивным. И, можно сказать, в чем-то историческим для украино-британских отношений, учитывая перемены в королевстве и мире после Brexit", – резюмирует Александр Мишин.

Визит Зеленского в Великобританию: основные темы для переговоров

Эксперт аналитического центра Democracy House ("Дом демократии") Анатолий Октисюк считает, что обсуждать будут три основные темы: либерализацию поездок украинских граждан в Великобританию, торговлю, а также вопросы безопасности.

"Зеленский заинтересован в том, чтобы облегчить возможность поездок украинцев в Великобританию. Британские дипломаты, с которыми я общался, уверяют, что это ключевой вопрос, над которым работает украинская сторона. Лондон не хочет давать безвиз. Но может согласиться на существенную либерализацию для ряда категорий граждан Украины", – подчеркивает аналитик.

Кроме того, активно идут переговоры в экономическом направлении, особенно касательно торговли.

"Британцы выходят из ЕС. В связи с Brexit пересматриваются торговые договоренности, – отмечает Анатолий Октисюк. – Украина имеет возможность договориться о каких-то новых торговых проектах, о расширении квот на поставку нашей продукции в Великобританию".

Также во время переговоров стороны, скорее всего, уделят внимание безопасностной ситуации в Украине и мире.

"Это широкое поле для сотрудничества, – уверен эксперт. – Закупки вооружения, проведение совместных учений в Черном море, противодействие гибридным угрозам, мобилизация усилий по деоккупации украинских территорий. Британия активно принимает участие в создании Крымской платформы".

По мнению Анатолия Октисюка, что-то традиционно останется за кулисами официальных отчетов. Но основное переговорное меню будет сосредоточено на трех вышеизложенных "блюдах".

Ранее "Комментарии" писали, что пресс-служба главного военного ведомства Британии, сообщив о начале учений "Объединенные усилия – 2020", случайно назвала Николаевскую область "задворками России".

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