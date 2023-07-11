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Зеленский резко высказался по поводу последних изменений на саммите НАТО: беспрецедентно и абсурдно

Президент Украины считает обсуждение без Украины на саммите НАТО абсурдным, а новые правки назвал странными формулировками.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, ведь это уважение к союзникам. Однако президент указал, что Украина также заслуживает уважения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский резко высказался по поводу последних изменений на саммите НАТО: беспрецедентно и абсурдно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация находится по пути в Литву и получила сигналы о том, что члены НАТО обсуждают новые формулировки без участия Украины.


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Зеленский объясняет, что эти формулировки обсуждаются на уровне приглашения Украины в НАТО и даже не относятся к членству в альянсе.

"Беспрецедентно и абсурдно, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины и для ее членства. Когда вместо этого добавляется странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…", — пишет президент Украины.

Зеленский объясняет, что таким образом у альянса нет готовности пригласить Украину в НАТО, или сделать ее членом военного союза.

"Это означает возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свою агрессию", — считает Владимир Зеленский.

Президент Украины объясняет, что неопределенность в вопросе вступления Украины в НАТО – "это слабость" и добавил, что "откровенно" будет говорить по этой теме на саммите в Вильнюсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на постоянные угрозы России относительно возможного применения ядерного оружия.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6936
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