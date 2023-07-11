Зеленский резко высказался по поводу последних изменений на саммите НАТО: беспрецедентно и абсурдно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, ведь это уважение к союзникам. Однако президент указал, что Украина также заслуживает уважения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация находится по пути в Литву и получила сигналы о том, что члены НАТО обсуждают новые формулировки без участия Украины.

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Зеленский объясняет, что эти формулировки обсуждаются на уровне приглашения Украины в НАТО и даже не относятся к членству в альянсе.

"Беспрецедентно и абсурдно, что нет никаких временных рамок для приглашения Украины и для ее членства. Когда вместо этого добавляется странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…", — пишет президент Украины.

Зеленский объясняет, что таким образом у альянса нет готовности пригласить Украину в НАТО, или сделать ее членом военного союза.

"Это означает возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свою агрессию", — считает Владимир Зеленский.

Президент Украины объясняет, что неопределенность в вопросе вступления Украины в НАТО – "это слабость" и добавил, что "откровенно" будет говорить по этой теме на саммите в Вильнюсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на постоянные угрозы России относительно возможного применения ядерного оружия.