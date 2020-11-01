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Зеленский резко высказался о решении Конституционного Суда

Владимир Зеленский обозвал судей КСУ «чертями»

сегодня, 18:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Конституционного Суда Украины (КСУ) относительно антикоррупционного законодательства "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против президента и страны". По его словам, сохранить коррупцию в Украине можно только при наличии слабого президента и слабого государства.

Зеленский резко высказался о решении Конституционного Суда

Владимир Зеленский отметил, что КСУ продемонстрировал, насколько грязная политика в нашей стране и как нельзя делать в современном мире. Кроме того, он считает, что подобные решения Суда не способствуют соблюдению законов в стране и не позволяют соблюдать честную политическую конкуренцию.

По мнению президента, сейчас под угрозой оказались все достижения страны, которых удалось достичь благодаря Майданам. Также он заявил, что действующий состав КСУ был согласован предыдущей властью.

Отметим, что, например, действующий глава КСУ Александр Тупицкий возглавил Конституционный суд 17 сентября 2019 года, когда президент Зеленский уже был главой государства.

Ранее "Комментарии" писали, что топ-темой последних дней стали не результаты выборов, а решение Конституционного суда касательно е-деклараций и реакция на это со стороны высшей исполнительной власти. Что именно происходит, а также к чему всё это может привести, разбиралось издание "Комментарии".


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