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Зеленский резко высказался о Путине: как президент назвал российского диктатора

Владимир Зеленский рассказал об идее фикс Путина по отношению к Украине и украинскому народу.

сегодня, 12:07
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский выступая с речью во второй день Саммита мира в Швейцарии, высказался о российском диктаторе Владимире Путине. Зеленский назвал главу Кремля "нацистом" с назойливым мнением об уничтожении Украины.

Зеленский резко высказался о Путине: как президент назвал российского диктатора

Владимир Зеленский на Саммите мира. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на Саммите мира ответил на вопрос об усталости Украины от войны.

"У нас вопрос не усталости от войны, у нас вопрос выживания", — сказал Зеленский.

Президент Украины назвал Путина нацистом с неотступной идеей об уничтожении украинцев. Зеленский объясняет, что реакция Украины на войну ясна, ведь она защищается от российской агрессии.

"Нас пришел уничтожить нацист Путин, у него идея фикс. К вам зашел в квартиру человек с автоматом. Что вы будете делать? Угощать его, развлекать? Будете защищать детей? У нас очень ясна человеческая реакция", — добавил президент.

Напомним, что Саммит мира в Швейцарии проходил 15 и 16 июня и по его итогам 78 стран подписали совместное заявление с тремя пунктами, касающимися войны в Украине: продовольственная и ядерная безопасность, обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия взбешена через два слова, которые прозвучали в 13-секундном видео на Саммите мира в Швейцарии. Оказалось, что восклицание премьер-министра Канады Джастина Трюдо на совместной фотосессии участников мирного саммита не понравилось россиянам.

Также "Комментарии" писали о заявлении руководителя Офиса президента Андрея Ермака о готовности Украины к мирным переговорам с Россией, Но он отметил важные условия, которые должны соблюдаться в Кремле.



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