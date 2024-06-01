Зеленский резко ответил на заявления Трампа о завершении войны

Планы потенциального кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление интервью "The Guardian" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне.

По мнению украинского президента, вероятная договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным не остановит кремлевского диктатора.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. То, кем для всего мира будет этот президент США?", – отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институционности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня, и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", — заявил президент Украины.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами. Поэтому Киев категорически против такого сценария.

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