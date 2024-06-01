Зеленский резко ответил на заявления Трампа о завершении войны

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Кравцев Сергей
Планы потенциального кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире. Как передает портал "Комментарии", такое заявление интервью "The Guardian" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне.
По мнению украинского президента, вероятная договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным не остановит кремлевского диктатора.
Глава государства заявил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институционности США.
Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, все, что является замороженным конфликтом, является войной – медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами. Поэтому Киев категорически против такого сценария.
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Ігор
сегодня, 15:23
Корумпований український Лідор чіпляється за владу і розуміє що Трамп - це закінчення війни. Гітлер і Пол Пот пішли лише завдяки зовнішнього втручання.
Порошенко
сегодня, 15:19
Браво Зеленский. Все четко разложил по полочкам. Это вам не болтовня кондитерская на западных трибунах.