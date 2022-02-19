logo

BTC/USD

40085.39

ETH/USD

2757.56

LTC/USD

115.36

USD/UAH

28.91

EUR/UAH

32.79

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассмешил всех присутствующих на Мюнхенской конференции: президент пошутил про Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассмешил всех присутствующих на Мюнхенской конференции: президент пошутил про Россию

Зеленский пошутил на Мюнхенской конференции по безопасности

сегодня, 22:30
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На фоне мрачных оценок и растущего страха по поводу неизбежного российского вторжения, поглотивших конференцию по безопасности в Мюнхене, украинский президент предложил неожиданный момент легкомыслия. Об этом сообщает The Guardian.

Зеленский рассмешил всех присутствующих на Мюнхенской конференции: президент пошутил про Россию

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Постукивая свою гарнитуру, вышедшую во время выступления из строя, Владимир Зеленский пошутил, что ее, возможно, сломала Россия.

"Я думаю, кибератака", — сказал Зеленский с кривой ухмылкой, прежде чем объяснить, что перевод перестал работать.

Ожидая замены гарнитуры, он неуверенно сказал: "России здесь нет, но они здесь".

Все присутствующие на Мюнхенской конференции по безопасности хохотали от смеха.

Как сообщали ранее "Комментарии", мировые лидеры собираются в эти выходные в Германии на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой будет доминировать вопрос кризиса в Украине, поскольку крупные западные государства предупреждают, что Кремль, похоже, близок к началу вторжения. Ни одна российская делегация не посетит конференцию, заявил Кремль на прошлой неделе, что стало первой неявкой за многие годы, подчеркивая, насколько ухудшились отношения Востока и Запада.

Также "Комментарии" писали, что 19 февраля глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис.

Читайте на портале "Комментарии": Байден отметил самостоятельное принятие решения Зеленского по Мюнхенской конференции.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/feb/19/russia-ukraine-news-crisis-latest-putin-biden-kyiv-russian-invasion
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!