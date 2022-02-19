Зеленский рассмешил всех присутствующих на Мюнхенской конференции: президент пошутил про Россию

На фоне мрачных оценок и растущего страха по поводу неизбежного российского вторжения, поглотивших конференцию по безопасности в Мюнхене, украинский президент предложил неожиданный момент легкомыслия. Об этом сообщает The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Постукивая свою гарнитуру, вышедшую во время выступления из строя, Владимир Зеленский пошутил, что ее, возможно, сломала Россия.

"Я думаю, кибератака", — сказал Зеленский с кривой ухмылкой, прежде чем объяснить, что перевод перестал работать.

Ожидая замены гарнитуры, он неуверенно сказал: "России здесь нет, но они здесь".

Все присутствующие на Мюнхенской конференции по безопасности хохотали от смеха.

Как сообщали ранее "Комментарии", мировые лидеры собираются в эти выходные в Германии на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой будет доминировать вопрос кризиса в Украине, поскольку крупные западные государства предупреждают, что Кремль, похоже, близок к началу вторжения. Ни одна российская делегация не посетит конференцию, заявил Кремль на прошлой неделе, что стало первой неявкой за многие годы, подчеркивая, насколько ухудшились отношения Востока и Запада.

Также "Комментарии" писали, что 19 февраля глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис.

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