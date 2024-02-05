logo

BTC/USD

42517.53

ETH/USD

2292.15

LTC/USD

67.47

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети

Владимир Зеленский рассказал, где находятся его дети во время войны в Украине.

сегодня, 17:17
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с итальянскими журналистами из телеканала RAI рассказал, где находятся его дети – Кирилл и Александра. По словам Зеленского, оба детей планируют жить в Украине. 

Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети

Владимир Зеленский и его дети. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал интервью итальянскому изданию RAI, в котором рассказал о своих детях. Президент заявил, что его дети находятся в Украине и не планируют уезжать за границу.

"Думаю, что они будут работать и жить в Украине. Они сегодня здесь, они учатся в Украине. Нужно, чтобы молодые люди поднимали Украину после войны, это очень важно", – сказал президент.

По словам Зеленского, его младший сын Кирилл сейчас учится в школе, тогда как старшая дочь Александра ходит в университет.

В прошлом году президент также заявлял, что его дети находятся в Украине.

"Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – сказал Зеленский в июне 2023 года.

Напомним, что Владимир Зеленский женился в сентябре 2003 года. В браке с Еленой Зеленской у них двое детей.

Старшая дочь президента Александра Зеленская родилась в июле 2004 года. Сейчас девушке 19 лет, и она учится в Киевском университете на юридическом факультете. Младший сын Кирилл Зеленский в семье президента родился в 2013 году. Сейчас ему 11 лет и он школьник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, что олицетворяет Путин для мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z_x4S1f1mZM&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости