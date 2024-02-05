Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с итальянскими журналистами из телеканала RAI рассказал, где находятся его дети – Кирилл и Александра. По словам Зеленского, оба детей планируют жить в Украине.



Владимир Зеленский и его дети. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал интервью итальянскому изданию RAI, в котором рассказал о своих детях. Президент заявил, что его дети находятся в Украине и не планируют уезжать за границу.

"Думаю, что они будут работать и жить в Украине. Они сегодня здесь, они учатся в Украине. Нужно, чтобы молодые люди поднимали Украину после войны, это очень важно", – сказал президент.

По словам Зеленского, его младший сын Кирилл сейчас учится в школе, тогда как старшая дочь Александра ходит в университет.

В прошлом году президент также заявлял, что его дети находятся в Украине.

"Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже? Это было бы несправедливо", – сказал Зеленский в июне 2023 года.

Напомним, что Владимир Зеленский женился в сентябре 2003 года. В браке с Еленой Зеленской у них двое детей.

Старшая дочь президента Александра Зеленская родилась в июле 2004 года. Сейчас девушке 19 лет, и она учится в Киевском университете на юридическом факультете. Младший сын Кирилл Зеленский в семье президента родился в 2013 году. Сейчас ему 11 лет и он школьник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, что олицетворяет Путин для мира.