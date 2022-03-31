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Зеленский рассказал, в чем угроза для ЕС, если Украина проиграет Мариуполь

Президент призвал Европу объединиться, ради помощи Украине и, чтобы отстоять главные европейские принципы

31 марта 2022, 16:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Европейский Союз больше не сможет называться объединением государств, где на первом месте стоят такие принципы, как демократия и свобода. Обо всем этом придется забыть, если Украина проиграет в войне за свои земли России. Как передает портал "Комментарии", об этом сегодня во время обращения к парламенту Бельгии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, в чем угроза для ЕС, если Украина проиграет Мариуполь

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза", – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, в случае, если Украина проиграет, то жителям остальной части Европы нужно будет готовиться, что и к ним придет тирания, чтобы лишить их того, что они имеют сегодня и чем гордятся. 

При этом президент Украины уточнил, что никто в Украине не желает граждан Бельгии и других европейских страна пережить то, что переживают украинцы. Также, говоря обо всем этом он не собирается угрожать гражданам Европы, а просто констатирует факты, которые очень хорошо можно увидеть, находясь в эти дни в Мариуполе. 

Читайте на портале "Комментарии" — спикеры украинской делегации, которая вернулась из Стамбула отметили, что после нескольких раундов переговоров уже можно сказать, что есть все основания для подготовки встречи на уровне президентов Украины и России. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, возможна ли в скором времени встреча Зеленского и Путина и, какие прогнозы можно будет сделать по ее итогам. Если, конечно же, она состоится.

Также издание "Комментарии" сообщало - РФ готовит серию "референдумов" в своих квазиобразованиях: что за этим стоит. 




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