Зеленский рассказал, в чем угроза для ЕС, если Украина проиграет Мариуполь

Европейский Союз больше не сможет называться объединением государств, где на первом месте стоят такие принципы, как демократия и свобода. Обо всем этом придется забыть, если Украина проиграет в войне за свои земли России. Как передает портал "Комментарии", об этом сегодня во время обращения к парламенту Бельгии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза", – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, в случае, если Украина проиграет, то жителям остальной части Европы нужно будет готовиться, что и к ним придет тирания, чтобы лишить их того, что они имеют сегодня и чем гордятся.

При этом президент Украины уточнил, что никто в Украине не желает граждан Бельгии и других европейских страна пережить то, что переживают украинцы. Также, говоря обо всем этом он не собирается угрожать гражданам Европы, а просто констатирует факты, которые очень хорошо можно увидеть, находясь в эти дни в Мариуполе.



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