Зеленский рассказал, сколько Patriot нужно Украине, чтобы полностью закрыть небо

Украине необходимо 25 зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я могу вам сказать, сколько вообще нам нужно Patriot. С точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению наших военных, нам нужно 25 Patriot. Это полностью закрытое небо Украины. Я не могу вам сказать, сколько у нас их есть или будет", — заявил он.

Это заявление подчеркивает важность предоставления Украине достаточного количества систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, сколько самолетов F-16 получит Украину до конца лета. Президент Украины Владимир Зеленский требует ускорения обучения на боевых самолетах F-16, увеличения их количества и расширения баз обучения. Заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции, где глава государства подчеркнул настоятельную необходимость усилить авиационный потенциал страны в борьбе против вооруженной агрессии.

Зеленский отметил стратегическое значение решения о F-16, хотя в настоящее время количество самолетов остается недостаточным. Кроме того, президент отметил, что Украине нужны не только новые самолеты, но и возможность как можно быстрее обучать пилотов, ведь большинство из них сейчас активно защищают небо страны.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал важное решение, которое нужно дожать . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных сигналах в переговорах с международными партнерами по использованию дальнобойного оружия. По словам президента, этот вопрос Украина должна "дожать".

