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Зеленский рассказал, с кем у него состоялись разговоры о посредничестве в прекращении войны

Президент считает, территориальный компромис будет означать, что целостность многих других стран сразу же окажется под угрозой, так как у агрессоров будет перед глазами "российский успех"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него состоялся ряд разговоров, о которых ранее публично не сообщалось. Это были разговоры с лидерами Китая, лидерами Африки и другими. Все они предлагали посреднические услуги для начала мирных переговоров с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал на конференции Reuters NEXT.

Зеленский рассказал, с кем у него состоялись разговоры о посредничестве в прекращении войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

При этом президент подчеркнул, что Украина готова слышать абсолютно все предложения, если они не озвучивают российский нарратив. Именно поэтому Киев с уважением относится к мнению Бразилии, США, Китая, Африки. Именно поэтому Украина учла мнение этих и других стран, когда формулировала пункты своей формулы мира.


"Наши десять пунктов – но с вашими предложениями. Но все это должно быть основано на той самой главной идее", – добавил президент.

По его словам, главной идеей перед стартом каких-либо переговоров должно стать освобождение всей ранее захваченной врагом территории, вывод всех российских войск с территории Украины. Владимир Зеленский считает, что это станет точкой в войне и создаст условия для запуска дипломатической платформы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация на Ближнем Востоке уменьшает внимание к российско-украинской войне. На этом фоне различные западные медиа, а также отдельные спикеры всё активнее продвигают тезисы о якобы неуспешности украинского контрнаступления и необходимости искать возможность для неких соглашений с РФ. На днях в The Washington Post вышла статья, где акцентируется, что Украина сегодня – в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" участившиеся "разговоры о переговорах", а также реалистичность такого рода развития событий.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=755398179730088
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