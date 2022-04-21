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Зеленский рассказал, почему Россия не готова к мирному урегулированию войны

Зеленский также заявил, что готов к диалогу для завершения войны

сегодня, 07:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия не демонстрирует, что она готова на мирное урегулирование войны в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский рассказал, почему Россия не готова к мирному урегулированию войны

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что россияне даже не пытаются идти на то, чтобы мирным путем прекратить войну, которую они развязали в Украине.

Владимир Зеленский провел параллель нынешней ситуации с той, которая была перед российским вторжением. Тогда многие россияне выходили в СМИ, публично сообщали, что они даже не думают нападать на Украину и, что это невозможно. То же самое сейчас – спикеры Кремля рассказывают, что они приветствуют мирное урегулирование, а сами при этом атакуют, усиливают эскалацию.

При этом президент в очередной раз заявил, что он готов и к встрече с Путиным и к прямому диалогу о прекращении войны. Президент добавил, что встреча двух глав государств могла бы состояться, если бы был хотя бы малейший шанс прекратить войну.

Позиция Украины осталась несменной – поэтому президент Украины настроен вести переговоры с лидером россиян о том, чтобы войска России были отведены на те позиции, которые они занимали до 24 февраля, когда и произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По словам Владимира Зеленского, если официальная Москва назовет дату и место встречи, то Украина готова будет их принять и провести встречу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик и фактически заморожены.



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