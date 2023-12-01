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Зеленский рассказал, почему план летнего контрнаступления так и не удалось реализовать

Президент подтвердил, что Украина не готова отступить от своих главных целей по освобождению всей своей территории

сегодня, 11:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Долгожданное контрнаступление ВСУ летом и осенью не принесло ожидаемых прорывов фронта. Но Украина не отступает и что ей нужна помощь в наращивании отечественного производства вооружений. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для AP сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, почему план летнего контрнаступления так и не удалось реализовать

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (Ред. – по мощности) армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу слишком жаловаться... Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт...", – отметил глава государства.


Он признал, что Украине не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что украинцы должны опустить руки, что они должны сдаться. Украинцы, как и раньше, уверены в своих действиях, они борются за то, что принадлежит им.

Владимир Зеленский объяснил, что Украина не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограниченность численности вооруженных сил не позволила ей быстро продвигаться вперед.

Впрочем, по словам лидера украинцев, за последние несколько месяцев все же были достигнуты определенные положительные результаты. Зеленский отметил, что Украине удалось достичь постепенных территориальных достижений против лучше вооруженного и укрепленного врага. Кроме того, мощь Черноморского флота РФ была уменьшена после украинских атак, которые прорвали систему противовоздушной обороны и нанесли удар по штаб-квартире оккупантов в Крыму.

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Источник: https://apnews.com/article/zelenskyy-ukraine-russia-war-interview-winter-75f1f785b17452fc23819d459e6ab64b
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:38

Тому що крали так, ніби перед виходом з Єгипту. Зараз це перед приходом республіканців. Також зіграла роль неймовірне посилення промисловості Росії поки в нас посилювалась пропаганда і готувалась домовленість лишити себе у владного корита до, дуже дуже дуже далекого кінця війни.


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