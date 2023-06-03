Зеленский рассказал, почему некоторые страны против присоединения Украины к НАТО

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Кравцев Сергей
Есть ряд стран-членов НАТО, который против присоединения Украины к Альянсу из-за страха перед Россией. Тем не менее, Украина все равно ожидает сигнала от Североатлантического союза о вступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Wall Street Journal" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
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Он подчеркнул, что Украина не хочет быть в НАТО в то время, когда на ее территории идет война, но стремится присоединиться после победы. Президент подчеркнул, что Украина ожидает мощный сигнал от союзников.
Отметим, в то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не готовы даже рассматривать вероятность вступления Украины в НАТО, потому как Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
Читайте также на портале "Комментарии" — тема расширения и укрепления НАТО актуализировалась. Президент США Джо Байден намекнул, что вопрос с присоединением Швеции к НАТО практически решен. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Североатлантического альянса тратить не менее 2% от ВВП на оборону, ведь их запасы боеприпасов истощаются в ракурсе поддержки Украины в войне с Россией. В свою очередь, Украина надеется получить на июльском саммите НАТО, как минимум, некие гарантии безопасности, которые также сейчас активно обсуждаются. Чего в обозримом будущем ожидать от Альянса? На что может рассчитывать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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