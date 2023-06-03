Зеленский рассказал, почему некоторые страны против присоединения Украины к НАТО

Есть ряд стран-членов НАТО, который против присоединения Украины к Альянсу из-за страха перед Россией. Тем не менее, Украина все равно ожидает сигнала от Североатлантического союза о вступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Wall Street Journal" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе (Ред. – на саммите НАТО), я считаю, Украине нечего делать на этом саммите", — заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина не хочет быть в НАТО в то время, когда на ее территории идет война, но стремится присоединиться после победы. Президент подчеркнул, что Украина ожидает мощный сигнал от союзников.

"Сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите, сколько жизней украинцев стоит фраза: "Украина будет в НАТО после этой войны, после того как будет безопасно". Сколько это стоит?", — сказал лидер украинцев.

Отметим, в то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не готовы даже рассматривать вероятность вступления Украины в НАТО, потому как Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

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