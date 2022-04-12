Зеленский рассказал, почему мир так и не понял к какой войне на самом деле готовилась Россия

То, что Европейский Союз только сейчас принялся обсуждать шестой пакет санкций, где речь идет о нефтяном эмбарго, свидетельствует о том, что цивилизованный мир в полной мере так и не осознал, к чему на самом деле готовилась Россия, какую войну она хотела развязать. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление во время обращения президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Литвы.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, затягивание с таким важным решением, как отказ от российской нефти – это свидетельство того, что в Европе не поняли до конца, к какой войне подготовились в Кремле.

Президент отметил, если на сегодняшний день далеко не все в Европе готовы отказаться от российского "голубого топлива", значит пока не может идти речи об отказе от российской нефти. Следовательно, не может пока идти речи о том, что в Европе есть единство относительно готовности покончить с российскими преступлениями против человечества и прекратить войну.

Также Владимир Зеленский напомнил европейцам о том, что до сих пор ряд крупных европейских банков и предприятий продолжают сотрудничество с Россией. Это, по мнению Зеленского, самый настоящий сигнал для другого бизнеса о том, что нужно просто немного "подождать", не покидая российский рынок.

Более того, додав президент, зверства российских солдат в Киевской области не смогли заставить европейских партнеров отказаться от российских энергоносителей.

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