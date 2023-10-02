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Зеленский рассказал, от чего зависит победа Украины в войне

Зеленский заявил, что победа Украины в войне зависит от сотрудничества с Евросоюзом

сегодня, 16:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сотрудничество Украины с Евросоюзом играет важную роль в вопросе победы в войне с российскими оккупантами. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на Совете Европейского союза заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Reuters".

Зеленский рассказал, от чего зависит победа Украины в войне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины, обращаясь к министрам иностранных дел стран Евросоюза, рассказал о важности оборонной поддержки Украины во время войны с Россией.


Стоит напомнить, сегодня, 2 октября, в Украине проходит заседание Совета министров Европейского союза. Оно впервые в истории состоялось за пределами ЕС. Целью такого шага является демонстрации поддержки Украины, которая продолжает противостоять полномасштабной военной агрессии РФ.

Как ожидается, в ходе обсуждений министры, в частности, обсуждают вступление нашей страны в Евросоюз.

Читайте также на портале "Комментарии" — отношения Украины с тремя странами-соседками, членами ЕС, которые в середине сентября отказались снять эмбарго на украинское зерно, накалились еще больше. Руководство Польши на фоне избирательной кампании усилило местную "повестку" и продолжает критиковать президента Украины Владимира Зеленского за его выпады в адрес поляков на Генассамблее ООН. Победитель выборов в Словакии, лидер партии SMER Роберт Фицо подтверждает свои предвыборные обещания прекратить помощь Украине. Победе Фицо откровенно радуется такой же пророссийски настроенный премьер Венгрии Виктор Орбан, ранее выдвинувший ультиматум официальному Киеву (мол, Венгрия не будет поддерживать на международной арене Украину, пока та не расширит права венгерского меньшинства в Закарпатье). О чем говорит происходящее? Как Украине наладить отношения с европейскими соседями? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-says-cooperation-with-eu-vital-victory-kyiv-needs-defence-support-2023-10-02/
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