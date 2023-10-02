Зеленский рассказал, от чего зависит победа Украины в войне

Сотрудничество Украины с Евросоюзом играет важную роль в вопросе победы в войне с российскими оккупантами. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на Совете Европейского союза заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины, обращаясь к министрам иностранных дел стран Евросоюза, рассказал о важности оборонной поддержки Украины во время войны с Россией.

Стоит напомнить, сегодня, 2 октября, в Украине проходит заседание Совета министров Европейского союза. Оно впервые в истории состоялось за пределами ЕС. Целью такого шага является демонстрации поддержки Украины, которая продолжает противостоять полномасштабной военной агрессии РФ.

Как ожидается, в ходе обсуждений министры, в частности, обсуждают вступление нашей страны в Евросоюз.

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