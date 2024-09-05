Зеленский рассказал об одном из самых трагических моментов в войне

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Кравцев Сергей
Наступил очень сложный период в войне, когда из-за огромных задержек в поставках вооружения Россия имела преимущество в артиллерии от 1 к 12. Курская операция также не появилась просто так. Она позволила оттянуть силы РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "NBC News" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский добавил, что Украине нужно было разумное решение. По его словам, речь идет, в частности, о Курской операции и оттягивании российских сил.
Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины должен показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос.
По его словам, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль".
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