Зеленский рассказал об одном из самых трагических моментов в войне

Наступил очень сложный период в войне, когда из-за огромных задержек в поставках вооружения Россия имела преимущество в артиллерии от 1 к 12. Курская операция также не появилась просто так. Она позволила оттянуть силы РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "NBC News" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Представьте себе, в какой-то момент этой дыры в поставках у нас применение оружия было 1 до 12. Артиллерия. Один снаряд наш на 12 снарядов России. Что вы должны сделать? Неважно, сколько у вас людей здесь стоит, если у них 12 снарядов, а у вас 1, у вас просто будет больше людей стоять и больше людей гибнуть", — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украине нужно было разумное решение. По его словам, речь идет, в частности, о Курской операции и оттягивании российских сил.

"На Покровском направлении сейчас очень сложно, но удары не 1 до 12, а 1 до 3. Вы понимаете разницу? У нас увеличилось количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да! Потому что перетянуты те или иные силы и те, или другие средства", — заявил глава государства.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины должен показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос.

"Я хотел показать план победы президенту Байдену (Джо Байден, глава Белого дома, — ред.). Но я хотел ого показать после того, как у нас будет успех в Курской области. И поэтому я до этого это не делал. И поэтому я ему обязательно это покажу. Наше понимание как все должно быть, как Украина может победить", — заявил президент.

По его словам, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль".



