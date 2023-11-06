Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменении военной стратегии против России. По его словам, Украина должна действовать более неожиданно и продвигаться вперед. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для издания NBC News.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский в своей речи отреагировал на слова генерала Валерия Залужного и возразил, что война зашла в тупик.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по РФ", — отметил Владимир Зеленский.

Президент согласился, что контрнаступление оказалось более медленным. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что у украинских военных больше мотивации в противостоянии с солдатами РФ, оказавшимися на территории Украины.

"Они думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация", — подытожил события на фронте Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский призвал Запад предоставить Украине оружие в аренду на зимний период. Президент Украины считает, что в этот период наиболее необходимым вооружением являются системы противовоздушной обороны. Зеленский рассказал о необходимости истребителей и совместном производстве ПВО, однако указал, что на эти процессы уходит больше времени.

Также "Комментарии" писали, что в Главном управлении разведки Украины рассказали о количестве и типе ракет, которые запасла Россия для ударов по энергетической системе Украины. Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечает, что Россия смогла запустить процесс накопления ракет и запасает их.