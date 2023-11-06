logo

BTC/USD

35189.78

ETH/USD

1897.65

LTC/USD

72.67

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией

Президент Украины считает, что ВСУ используют планы и операции, чтобы нанести неожиданный удар по России.

сегодня, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменении военной стратегии против России. По его словам, Украина должна действовать более неожиданно и продвигаться вперед. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для издания NBC News.

Зеленский рассказал об изменении стратегии в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский в своей речи отреагировал на слова генерала Валерия Залужного и возразил, что война зашла в тупик.


"Наши военные придумывают разные планы, разные операции для того, чтобы быстрее продвигаться вперед и нанести неожиданный удар по РФ", — отметил Владимир Зеленский.

Президент согласился, что контрнаступление оказалось более медленным. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что у украинских военных больше мотивации в противостоянии с солдатами РФ, оказавшимися на территории Украины.

"Они думали, что поставят нам мат, но этого не произошло… Я не думаю, что это патовая ситуация", — подытожил события на фронте Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский призвал Запад предоставить Украине оружие в аренду на зимний период. Президент Украины считает, что в этот период наиболее необходимым вооружением являются системы противовоздушной обороны. Зеленский рассказал о необходимости истребителей и совместном производстве ПВО, однако указал, что на эти процессы уходит больше времени.

Также "Комментарии" писали, что в Главном управлении разведки Украины рассказали о количестве и типе ракет, которые запасла Россия для ударов по энергетической системе Украины. Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечает, что Россия смогла запустить процесс накопления ракет и запасает их.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!