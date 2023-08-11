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Зеленский рассказал о закрытом разговоре с военным руководством Британии

Президент сообщил, что это был результативный разговор с одним из главных союзников Украины

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании. Как передает портал "Комментарии", об этом он сам сообщил во время видеообращения к украинцам.

Зеленский рассказал о закрытом разговоре с военным руководством Британии

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании — закрытый разговор. Но результативный разговор", — рассказал президент.


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По его словам, сейчас идет активная работа по формированию больших оборонных пакетов для украинских защитников, идет подготовка большого количества защитных систем для всего украинского общества, в частности, это касается новейших систем ПВО.

Стоит отметить, сейчас на вооружении Украины есть две системы ПВО Patriot. Одну ей поставили США, а другую – Германия совместно с Нидерландами. 9 августа Германия публично заявила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

При этом Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для эффективной защиты украинской территории от российских атак нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в августе точно начнется обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Еще одной важнейшей задачей украинской дипломатии он назвал поставку ВСУ дальнобойного вооружения, особенно ракет ATACMS, получить которые давно пытается Украина. Почему союзники так катастрофически медленно дают нам то, что позволит эффективнее выдавливать российского агрессора с украинской земли? Каковы перспективы получения ВСУ боевых самолетов натовского образца и ракет дальностью более 300 км? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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