Зеленский рассказал о закрытом разговоре с военным руководством Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании. Как передает портал "Комментарии", об этом он сам сообщил во время видеообращения к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании — закрытый разговор. Но результативный разговор", — рассказал президент.

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По его словам, сейчас идет активная работа по формированию больших оборонных пакетов для украинских защитников, идет подготовка большого количества защитных систем для всего украинского общества, в частности, это касается новейших систем ПВО.

Стоит отметить, сейчас на вооружении Украины есть две системы ПВО Patriot. Одну ей поставили США, а другую – Германия совместно с Нидерландами. 9 августа Германия публично заявила о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot.

При этом Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для эффективной защиты украинской территории от российских атак нужно 50 батарей Patriot.

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