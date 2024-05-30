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Зеленский рассказал о задачах Путина и пообещал ответ

Президент предупредил, что ситуация на фронте может обостриться но Украина к этому готова

сегодня, 07:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор не прекращает попытки наступать на разных участках фронта, но Украине хорошо известны и те планы, которые есть в Кремле, и те задачи, которые Путин лично поставил своей оккупационной армии. Именно поэтому ВСУ готовятся к дальнейшей активности врага. Как передает портал "Комментарии", об этом во время своего традиционного вечернего видеообращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о задачах Путина и пообещал ответ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ – обязательно", – заявил президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что после возвращения из командировки он заслушал доклады военного руководства о ситуации на фронте и дальнейших действиях по обороне государства.

По словам главы государства, сегодня он заслушал доклады главкома, начальника Генштаба, министра обороны относительно текущей ситуации на фронте и дальнейших действий.

"Внимание всем направлениям, и особенно Покровскому и Кураховскому в Донецкой области, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине", — отметил Зеленский.

Лидер украинцев поблагодарил подразделения, которые делают все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина определила три основных пункта в формуле мира, которые будут рассмотрены на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Португалии в Лиссабоне заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – готов ли Киев дипломатическим путем завершить войну: ответ Зеленского.




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