Готов ли Киев дипломатическим путем завершить войну: ответ Зеленского

Украина должна одержать победу над Россией с помощью оружия. Но параллельно предложен дипломатический путь – саммит мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференцию в Брюсселе сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если мы хотим справедливости, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений", — высказался глава украинского государства.

По его словам, сложно побеждать только оружием.

"Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо. Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили совсем, чтобы нас не оккупировали, нам нужно отбиваться от этого зла", — отметил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня Россия не сама, идет открытая поставка оружия от Ирана, не только дронов, но и ракет. Идет поставка оружия артиллерийских снарядов и ракет от Северной Кореи.

Президент подчеркнул, также есть некоторые вещи, о которых Киев и публично не говорит, но это не означает, что никто мы видит эти поставку. Эти поставки видит разведка. Это публично не придается огласке, пока нет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу.

Как отметил президент Украины, "параллельно с этим должны мы идти по дипломатическому пути, чтобы война не шла десятилетия. Дипломатический путь мы предложили – саммит мира".

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