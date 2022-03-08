Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

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Карина Ожерельева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью ABC News, что в отношении требований России по Крыму и Донбассу возможен компромисс. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ABC News.
Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Однако, как отметил украинский президент, президент РФ Путину необходимо начать вести диалог, чтобы найти решение всех этих вопросов.
Как сообщали ранее "Комментарии", российские пилоты отказываются бомбить украинские города. Большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города.
Также "Комментарии" писали, почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже на второй день войны. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной о войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются.
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Обсуждения
Новости
Romano
8 марта 2022, 23:26
Досить подивитися на злісне обличчя Адольфа Путіна, щоб зрозуміти: як здорово він отримав по морді. Не завадило б ще й по лисій голові дати, щоб хоч одна здорова думка(досить, йдемо додому) замінила єдину вперто-тупу (війна до переможного кінця, скільки б наших не знищили). Достаточно посмотреть на злобное лицо Адольфа Шпутина, чтобы понять: как здорово он получил по морде. Не мешало бы ещё и по лысой башке дать, чтобы хоть одна здравая мысль(хватит, идём домой) заменила единственную упёрто-тупую(война до победного конца, сколько бы наших не уничтожили).
Romano
8 марта 2022, 23:08
Росія нарешті показала всьому світу своє справжнє обличчя, ким вона була завжди: жорстока, нелюдська, націоналістична країна, готова знищити всіх, хто не згоден бути в одній упряжці рабів разом з ними. Росіяни не хочуть зрозуміти, що вони воюють не з наркоманами і націоналістами, а з нацією, що має набагато більш славні традиції і більш довгу історію, ніж вони. Россия наконец показала всему миру своё истинное лицо, кем она была всегда: жестокая, бесчеловечная, националистическая страна, готовая уничтожить всех, кто не согласен быть в одной упряжке рабов вместе с ними. Русские не хотят понять, что они воюют не с наркоманами и националистами, а с нацией, имеющей гораздо более славные традиции и более длинную историю, чем они.
ы
8 марта 2022, 22:17
Зенелох ж2, хватить пи№деть у тебе кордон для кацапських фашистів відкритий у тебе уже багато українських міст на півдні і півночі окуповані, там українці знаходяться без світла, їжі і води, а ти тут розмовляєш про капітуляцію, бери автомат і іди визволяй Крим і донбас, твоя клоунада і дороги, закінчилася війною, ти зрадив Україну нездара.