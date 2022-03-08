Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью ABC News, что в отношении требований России по Крыму и Донбассу возможен компромисс. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Для меня важно, как будут жить там люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают граждане Российской Федерации, которые видят себя. Однако мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы по вопросу Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало каких-либо революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и живущие в Украине", – заявил Зеленский во время интервью.

Однако, как отметил украинский президент, президент РФ Путину необходимо начать вести диалог, чтобы найти решение всех этих вопросов.

"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", — добавил президент Украины Зеленский.

Как сообщали ранее "Комментарии", российские пилоты отказываются бомбить украинские города. Большинство российских пилотов отказываются совершать боевые полеты и бомбить украинские города.

Также "Комментарии" писали, почему Россия пошла на переговоры с Украиной уже на второй день войны. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил три главных причины, почему Россия так быстро инициировала переговоры с Украиной о войне. Также Арестович отметил, что требования России постепенно снижаются.

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