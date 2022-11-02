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Зеленский рассказал о своих планах после победы Украины

Глава украинского государства не сомневается в победе Украины в войне

сегодня, 15:38
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Автор:

Кравцев Сергей

После победы Украины в войне с Россией президент Украины Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.

Зеленский рассказал о своих планах после победы Украины

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", – отметил президент.

Журналист попытался уточнить у президента. Когда это может произойти. На это уточнение Зеленский ответил, что точно не зимой, потому как в этом время года на море делать нечего. Лучше всего отправляться на море, когда потеплеет.

Также журналист поинтересовался, есть ли надежда, что Украина одержит победу уже ближайшим летом. На это президент отметил, что он этого очень хотел бы и в победе он не сомневается и Украина обязательно дождется своей победы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2yjRHD_sozg&t=1326s
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