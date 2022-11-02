Зеленский рассказал о своих планах после победы Украины

После победы Украины в войне с Россией президент Украины Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым. Как передает издание "Комментарии", об этом глава государства заявил в интервью чешскому телевидению, опубликованному YouTube-каналом Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", – отметил президент.

Журналист попытался уточнить у президента. Когда это может произойти. На это уточнение Зеленский ответил, что точно не зимой, потому как в этом время года на море делать нечего. Лучше всего отправляться на море, когда потеплеет.

Также журналист поинтересовался, есть ли надежда, что Украина одержит победу уже ближайшим летом. На это президент отметил, что он этого очень хотел бы и в победе он не сомневается и Украина обязательно дождется своей победы.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне продолжают качать тему переговорного кейса. И явно активизируют ее в преддверии саммита "Большой двадцатки", намеченного на середину ноября. Каковы перспективы переговоров? При каких условиях они станут возможными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг и пятницу в Германии состоится встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7. Главными вопросами на повестке дня будет Украина и российская агрессия, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе. Какие ожидания от этой встречи? Стоит ли рассчитывать на некие прорывные решения? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!