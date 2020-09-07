Зеленский рассказал о своих ожиданиях от октябрьского саммита с ЕС

В телефонном разговоре с главой Литовского государства Гитанас Науседа Владимир Зеленский рассказал чего именно ожидает от октябрьского саммита с ЕС. Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины.

В частности, Зеленский отметил настроенности Украины на максимальную результативность саммита и на ожидании активизации соответствующей работы со структурами ЕС и государствами - членами ЕС.

Источник: euronews.com

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь, Президент Литвы выразил надежду, что за время президентства Владимира Зеленского Украина предпримет необходимые шаги для того, чтобы стать членом Евросоюза, и отметил, что среди стран Восточного партнерства именно Украина демонстрирует пока лидерство.

Также, во время телефонного разговора президенты затронули тему противоэпидемических мер, принимаемых в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

В конце разговора, оба президента обменялись мнениями относительно политического кризиса в Беларуси. Зеленский подчеркнул общность оценок Украины и Европейского Союза в вопросах белорусской внутриполитической ситуации.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября в онлайн-режиме.

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