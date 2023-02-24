Зеленский рассказал о своем "военном" стиле

Лидер нашей страны Владимир Зеленский дал комментарий относительно своего стиля, который претерпел изменения с начала военного вторжения РФ в нашу страну. Как заметили граждане Украины уже с 24 февраля прошлого года, глава государства начал выходить на публику, посещать деловые встречи и брифинги только в военной форме.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В последний раз, в классическом "президентском костюме" главу государства видели перед самым началом войны с Россией 23 февраля. Как сказал украинский гарант, отвечая на вопросы журналиста BBC , "времена изменились", поэтому он изменил свой стиль, потому что было бы странно появляться в костюме в такое время.

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Украинский президент сказал, что "перешел" на военную форму в первый день войны, воспользовавшись советами представителей своей команды.

"Конечно, я не захватил с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "может, попробуй это?" У меня была какая-то милитарная одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Удобнее и понятнее для людей. Это ведь война, и очень странно, когда война, а ты в костюме", — объяснил Зеленский.

При этом глава государства уверяет, что жители нашей страны еще обязательно будут видеть его, одетого в костюм с галстуком, а наша победа в войне с Россией будет лучшим поводом вернуться к образу главы государства "мирной страны".

"После нашей победы. Возможно, в день нашей победы. Но так обязательно будет, ведь тогда я буду президентом мирной страны. И так будет, я уверен в этом", — подытожил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал самый ужасный момент войны .