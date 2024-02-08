Зеленский рассказал о «сильном решении», которое поможет победить террор

Все замороженные российские активы должны быть конфискованы и работать на защиту от террора. Это должно стать "сильным решением" западных партнеров Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном видеообращении сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства уточнил, что конфискованы должны быть замороженные активы, как страны-террориста, так и лиц, которые с ней связаны. Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора.

"Справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство- террориста платить за то, что она делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем как раз и обсуждались вопросы конфискации российских активов.

"Нужно унифицированное и сильное решение. Такое решение, которое доведет наше общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу. Конечно, я проинформировал господина Борреля об актуальной ситуации на поле боя, о наших нуждах", — отметил Зеленский.

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