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Зеленский рассказал о «сильном решении», которое поможет победить террор

Владимир Зеленский высказался о конфискации российских активов

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Все замороженные российские активы должны быть конфискованы и работать на защиту от террора. Это должно стать "сильным решением" западных партнеров Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном видеообращении сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о «сильном решении», которое поможет победить террор

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства уточнил, что конфискованы должны быть замороженные активы, как страны-террориста, так и лиц, которые с ней связаны. Все должно быть конфисковано и работать в защиту от террора.

"Справедливо – отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство- террориста платить за то, что она делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем как раз и обсуждались вопросы конфискации российских активов.

"Нужно унифицированное и сильное решение. Такое решение, которое доведет наше общее уважение к международному праву и полное пренебрежение к государству-террористу. Конечно, я проинформировал господина Борреля об актуальной ситуации на поле боя, о наших нуждах", — отметил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжается битва за использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба предполагает, что ЕС выйдет на соответствующее решение в этом году. В Кремле уже паникуют и угрожают ответными мерами. И на Западе, похоже, боятся этих самых мер, а потому до сих пор не приняли соответствующих решений. И даже идея Бельгии выпустить долговые обязательства для финансирования Киева, при этом используя активы РФ в качестве залога для погашения долга, не нашла особой поддержки у прочих членов ЕС. Как может развиваться ситуация дальше? Получит ли Украина доступ к зарубежным активам страны-агрессора или хотя бы их части? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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