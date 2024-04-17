Зеленский рассказал о "сигналах" из Пекина после встречи Шольца и Си Цзиньпина

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результат встречи канцлера Германии Олафа Шольца с китайским лидером Си Цзиньпином. В своем вечернем видеообращении к украинцам глава государства отметил, что Украина активно работает над тем, чтобы сделать результативным первый Глобальный саммит мира, который запланирован на июнь.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства выразил благодарность всем лидерам и государствам, которые за эту неделю заявили о своей готовности принять участие в саммите в Швейцарии.

"Я хочу отдельно поблагодарить сейчас за усилия Олафа, господина канцлера Германии, за лидерство и соответствующую международную коммуникацию — за сигналы, которые мы услышали из Пекина. Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях", — подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, саммит в Швейцарии дает реальный шанс сделать, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, китайский лидер Си Цзиньпин изложил "четыре принципа" для предотвращения выхода войны в Украине из-под контроля, а также восстановления мира.

Также издание "Комментарии" сообщало – появилась информация, что Глобальный саммит по украинской формуле мира состоится в Швейцарии в середине июня. При этом до сих пор не ясно, примет ли там участие Китай, который хочет видеть на подобном мероприятии Россию, а также продвигает свой план урегулирования. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг идею переговоров с российским диктатором Путиным, а также соглашение о мире ценой территориальных уступок стране-агрессору. О чем говорит активизация миротворческой темы? Как события на этом фронте могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



