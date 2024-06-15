Зеленский рассказал, о шагах Гитлера, которые Путин собрался повторить

Мир сегодня должен поставить на место всеми экономическими и политическими возможностями российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому телеканалу "Sky TG24" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства выразил мнение, что Путин будет действовать, как Гитлер. Весь мир это увидит, потому что у него то же видение разделенного мира. Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, как было с Гитлером, когда была антигитлеровская коалиция и пронацистские страны.

"Будет то же самое, он будет это делать только дайте ему небольшой успех, и он пойдет дальше. Он именно такой радикальной нацистской теорией сегодня держит свое общество. Он очень опасен. Считаю, что его уже сегодня надо поставить на место всеми возможностями", — сказал Зеленский.

По его словам, только усиления Украины мало для остановки России. Надо применить мощные санкции, поскольку российское общество должно чувствовать политическую изоляцию.

"Он будет продолжать зарабатывать деньги на энергоносителях, которые он, кстати, не дает на поддержку своего населения. Они все это тратят на оружие", — добавил глава государства.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский рассказал, что страна-агрессор в месяц выпускает по Украине до 3500 управляемых авиабомб. Оккупанты бомбят украинцев, как Гитлер во время Второй мировой войны.

Президент подчеркнул, что это для украинцев действительно большая проблема. По словам Зеленского, КАБы россияне используют исключительно по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре.

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