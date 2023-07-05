Зеленский рассказал о расколе в российском обществе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Россия разделилась на две части. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что согласно данным украинской разведки в России, половина общества поддержала бунт Пригожина и его восстание против Кремля.

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Тогда вагнеровцам удалось захватить несколько объектов в двух городах России и двинуться на Москву. Мятеж неожиданно прекратился из-за тайного соглашения, заключенного Кремлем с Пригожиным при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко.

"Пол России поддержало Пригожина. Пол России поддержало Путина. Мы все видим этот процесс, показывающий, что половина российского населения находится под серьезным сомнением", — считает Владимир Зеленский.

Несмотря на то, что общественная поддержка войны в России высока, даже после прекращения бунта, была заметна поддержка вагнеровцев и лично Пригожина. Когда лидер ЧВК "Вагнер" покидал Ростов-на-Дону, его автомобиль оцепили местные жители, которые аплодировали Пригожину и давили ему руку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский озвучил, сколько украинские войска уничтожили наемников из ППК "Вагнер".

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал условие победоносного завершения войны. Кроме того, украинский президент рассказал, сколько стран НАТО поддерживают членство Украины в военном альянсе. Это произошло во время пресс-конференции с премьер-министром Испании, которая прошла в начале февраля.