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Зеленский рассказал о провале Путина перед лидерами мира

Владимир Зеленский считает, что Путин не смог убедить страны БРИКС создать антизападную коалицию.

сегодня, 12:10
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Автор:
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Slava Kot








Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку саммиту БРИКС в России, который назвал провалом для российского диктатора Владимира Путина. По словам Зеленского, лидеры из блока БРИКС не хотят "грязниться об Путина".

Зеленский рассказал о провале Путина перед лидерами мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The Times of India заявил, что считает саммит БРИКС в РФ неудачей Путина, ведь некоторые лидеры блока проигнорировали визит в Россию.

"Я считаю, что саммит БРИКС провалился. Не все были в составе БРИКС. Из сегодняшнего состава БРИКС мы не увидели многих лидеров, на которых рассчитывала Россия... То есть это свидетельствует о том, что союза у БРИКС нет", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, несмотря на попытки Путина превратить БРИКС в антизападную коалицию, страны, принадлежащие к группе БРИКС, только используют РФ и понимают, что глава Кремля "террорист".

"Он убийца, все понимают, что он террорист, понимают, что сегодня дешевый энергоресурс, и некоторые государства этим пользуются. Но даже те государства, которые понимают, что могут выровнять свою экономику, не хотят пачкаться об Путина", — подчеркнул президент.

Также Зеленский указал, что Путин не планирует поддерживать китайско-бразильский план, что стало "пощечиной" для Китая и Бразилии. По словам президента, именно поэтому президент Бразилии отсутствовал на саммите БРИКС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС унизил лидер Китая Си Цзиньпин. Видео с инцидентом попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин пытался лидерам мира из группы стран БРИКС продемонстрировать, как Россия обходит санкции Запада. Однако оказалось, что иностранные гости Путина столкнулись с несколькими проблемами в РФ, о которых вынуждены были сообщить организаторы саммита БРИКС.



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