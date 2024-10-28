Зеленский рассказал о провале Путина перед лидерами мира

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку саммиту БРИКС в России, который назвал провалом для российского диктатора Владимира Путина. По словам Зеленского, лидеры из блока БРИКС не хотят "грязниться об Путина".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью The Times of India заявил, что считает саммит БРИКС в РФ неудачей Путина, ведь некоторые лидеры блока проигнорировали визит в Россию.
По словам Зеленского, несмотря на попытки Путина превратить БРИКС в антизападную коалицию, страны, принадлежащие к группе БРИКС, только используют РФ и понимают, что глава Кремля "террорист".
Также Зеленский указал, что Путин не планирует поддерживать китайско-бразильский план, что стало "пощечиной" для Китая и Бразилии. По словам президента, именно поэтому президент Бразилии отсутствовал на саммите БРИКС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС унизил лидер Китая Си Цзиньпин. Видео с инцидентом попало в сеть.
Также "Комментарии" писали о том, что Путин пытался лидерам мира из группы стран БРИКС продемонстрировать, как Россия обходит санкции Запада. Однако оказалось, что иностранные гости Путина столкнулись с несколькими проблемами в РФ, о которых вынуждены были сообщить организаторы саммита БРИКС.
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