Зеленский рассказал о последней встрече с Путиным: какие три вопроса подымались

Как передает портал "Комментарии", глава украинского государства Владимир Зеленский во время пресс-конференции раскрыл ранее неозвученные детали о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимира Зеленского попросили вспомнить о встрече с глазу на глаз с российским диктатором 9 декабря 2019 года, которая состоялась в Париже, когда там проходила "нормандская встреча" с участием Зеленского, Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

"У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая... Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, это значит, что мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались", – отметил президент.

По его словам, вторым вопросом была история по газу, о суде, который мы выиграли, но вы знаете, как они реагируют на выигранные процессы. Там было акцептирование того, что они передадут деньги нам, мы получили тогда деньги.

"И третий вопрос был по обмену. Тогда мы поменяли более 100 человек. Ну, и он постоянно поднимал вопрос ceasefire (прекращения огня – ред.). Но как это может сработать, мы потом увидели", – отметил Зеленский.

Он добавил, что несколько месяцев действительно удавалось установить относительное перемирие, но все закончилось большими потерями.

При это Владимир Зеленский отметил, что плохо помнит все детали той встречи, поскольку имеет впечатление, что "это было в другой жизни и все было по-другому". Однако президент добавил, что "очень долго все это было".

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